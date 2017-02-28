В Македонии протестуют против расширения применения албанского языка

Несколько тысяч человек вышли 27 февраля на митинг в столице Македонии Скопье против соглашения, которое может расширить использование албанского языка в этнически разделенной стране.

Протест начался после того, как лидер союза социал-демократов Зоран Заев представил соглашение с тремя албанскими политическими партиями, показывающее наличие достаточной поддержки в парламенте для формирования Заевым в следующем месяце кабинета министров. Партии этнических албанцев оказали поддержку коалиционному правительству Заева в обмен на принятие закона, расширяющего применение албанского языка в Македонии.

В настоящее время албанский язык является официальным только в регионах, где албанцы составляют не менее 20 процентов от общей численности населения.

Движение, называющее себя «За объединенную Македонию», призвало македонцев выходить на улицу с протестом против соглашения. Большинство протестующих обращаются за поддержкой к консервативной партии VMRO, которая выступает против того, чтобы албанский язык стал вторым официальным языком в стране. Протестующие прошли в понедельник мирным маршем от здания правительства к зданию парламента в Скопье с плакатами с надписями: «Нет двуязычию», «Это красная линия», выкрикивая: «Это не пройдет!» – и распевая македонские национальные песни.