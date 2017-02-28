Экс-кандидат в президенты США предложил назвать именем Немцова улицу перед посольством РФ в Вашингтоне

Экс-кандидат в президенты США, сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио предложил переименовать улицу перед зданием посольства РФ в Вашингтоне в честь оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующий законопроектон внес в понедельник на рассмотрение верхней палаты Конгресса США.

Рубио в распространенном заявлении отметил, что он выступил с такой инициативой в память «обо всех россиянах, которые борются за демократические права». «Я продолжу работать над тем, чтобы ответственные за гибель Бориса Немцова понесли наказание», – подчеркнул сенатор, а появление улицы имени убитого политика, по его мнению, станет напоминанием о том, что «голоса защитников свободы не удастся замолчать».

Аналогичное предложение осенью 2015 года высказал мэр Киева Виталий Кличко. Уже официально объявлено, что в честь Немцова в Киеве будет переименован Воздухофлотский (Повитрофлотский) проспект, на котором расположено российское посольство, но это решение пока не оформлено документально.

Петицию с требованием переименовать в честь Немцова улицу в Праге, где также находится российской посольство, в настоящее время обсуждается в чешском сегменте интернета. В законодательные органы страны это предложение пока не поступало.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Непосредственными участниками этого преступления следствие называет пятерых уроженцев Чечни: Заура Дадаева, Шадида и Анзора Губашевых, Темерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, а организатором преступления – Руслана Мухудинова, бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни. Заказчиками убийства в материалах следствия названы некие «неустановленные лица».

Во вторую годовщину убийства политика в Москве и других российских городах прошли акции его памяти.