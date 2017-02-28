Американская частная компания отправит космический корабль к Луне

Два туриста совершат полет к Луне на полностью автоматизированном космическом корабле

Частная компания SpaceX планирует направить к Луне космический корабль Dragon-2 с двумя пассажирами на борту.

В понедельник основатель компании Илон Маск объявил, что запуск космического корабля планируется осуществить во второй половине 2018 года. Он выйдет на лунную орбиту, совершит виток вокруг Луны и возвратится на Землю. Полет займет неделю. У компании уже есть два пассажира, которые уплатят неназванную сумму за свой полет. Управление кораблем полностью автоматизировано, функции пилотов выполняют компьютеры. Предварительная подготовка пассажиров к полету начнется в этом году. Для вывода корабля в космос будет использована новая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, испытания которой пройдут нынешним летом.

По словам Илона Маска, его компания планирует организовать несколько подобных экспедиций, которые, помимо прочего, станут источником дохода для частной компании, составляющей конкуренцию государственным и крупным общественным корпорациям, работающим в авиационно-космической сфере. SpaceX в специальном заявлении поблагодарила космическое агентство NASA за финансирование проекта по созданию космического корабля Dragon-2. В свою очередь NASA сделало заявление, в котором выражена поддержка усилиям «партнеров по индустрии».

Автоматические грузовые корабли компании SpaceX уже несколько лет доставляют грузы на международную космическую станцию. К концу нынешнего года планируется первый полет к станции космического корабля Dragon-2 с экипажем на борту.