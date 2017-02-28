Блог: Мимо кассы

Согласно указу президента Узбекистана, с 1 марта этого года все торговые точки Ташкента могут продолжать работать только при наличии терминалов и кассовых аппаратов. Цель документа благая – добиться прозрачности сферы торговли и услуг, а также минимизировать сокрытие выручки, выведенной из-под налогообложения. С учетом дефицита терминалов, который ГНИ Ташкента оценила в 5-6 тысяч единиц, можно с высокой степенью вероятности прогнозировать, что сложившаяся ситуация станет поводом для нового витка незаконного обогащения сотрудников фискальных и надзорных структур, специализирующихся на всякого рода проверках.



Это исключено, скажет читатель, ориентирующийся на законодательные акты и нормативные документы, регулирующие взаимоотношения государства и предпринимателя. Есть указ президента страны, отменяющий с 1 января 2017 года все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в связи с ликвидацией юридического лица, а также проводимых исключительно по решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов краткосрочных проверок в пределах одного рабочего дня. Тем же документом отменяются все виды встречных проверок деятельности субъектов предпринимательства, в том числе по уголовным делам.



Указ действительно есть, однако в Государственном налоговом комитете и примкнувшей к нему прокуратуре уже нашли способ, как его обойти. Днями владельцы магазинов получили памятки, согласно которым так называемые «контрольные закупки», осуществляемые сотрудниками налоговой службы совместно с представителями надзорного ведомства не могут квалифицироваться как внеплановые проверки, а значит, не подпадают под действие указа. В переводе на нормальный язык это означает, что чиновники создали себе лазейку для непрерывного кормления в виде взяток при фиксировании нарушения правил торговли и услуг. По свидетельству предпринимателей, на практике лишь каждое десятое нарушение этих правил влечет официальное составление протокола со всеми вытекающими из него правовыми последствиями. В девяти случаях стороны договариваются, после чего одна из сторон становится беднее, а другая богаче.



Так уж сложилось, что в нынешнем Узбекистане любой бизнес в лучшем случае лишь наполовину прозрачен, а его вторая половина находится если не в полной мгле, но уж точно в тени. И лидирующие позиции здесь давно и устойчиво занимает торговля, сфера общественного питания и бытового обслуживания.



А как иначе? У большинства торговых точек есть свой оплачиваемый покровитель в налоговых органах, которому ежегодно (в зависимости от торговой площади, месторасположения и номенклатуры товаров) владелец выплачивает от 300 до 3000 долларов. Крупные магазины с брендами торговых сетей – отдельная песня, требующая отдельного исследования в виду причастности к ним птиц высокого полета. Так вот, в обязанности покровителя, под патронатом которого может быть от 30 до 50 торговых точек, входит оповещение о готовящихся проверках с указанием точного времени и даты. Если вы, посетив торговые ряды, увидите, что половина магазинов в них закрыта, будьте уверены: на рынке проверка, о чем некоторых хозяев магазинов заблаговременно уведомили, а некоторых – нет.



Оплата услуг покровителя, конечно же, лишь часть сопутствующих расходов. Надо же и товар завозить. Если вы оплачиваете его местной валютой по карточке, то автоматически лишаетесь 20-ти процентов. То есть, с вас, к примеру, берут десять миллионов, но продукцию отгружают только на восемь. Не хочешь – не бери, либо плати в СКВ – неофициально, естественно. Мы уж не говорим о системе финансовых взаимоотношений мелких импортеров с компанией «Абу сахий». Они – тоже отдельная песня.



Двойная, тройная бухгалтерия практически в любой сфере бизнеса, обусловленная коррумпированной системой, сложившейся, оформившейся и не собирающейся сдавать позиции. Не только потому, что бизнес особо алчный, но поскольку алчные чиновники, рассматривающие предпринимателя как источник личного благосостояния, как «дойную корову», применительно к характеристике, много лет назад данной бизнесу председателем ГНК.



Провалится ли затея с терминалами и кассовыми аппаратами или же после оснащения ими всех торговых точек неучтенные ранее деньги «бурным потоком» хлынут в государственную казну? Боюсь, что первый вариант более вероятен, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в полной легализации бизнеса. Ни предприниматели, ни смотрящие за их деятельностью государственные служащие. Последние – особенно. Они в очередной ограничатся созданием видимости борьбы с незаконной торговлей, этакой «публичной поркой», под которую подпадут наименее платежеспособные коммерсанты. С остальными пересмотрят условия «контракта» в сторону увеличения платы за обеспечение безопасности бизнеса.



Что касается интересов государства, то они, как всегда, мимо кассы.



Сергей Ежков



P.S. Только что нам сообщили, что владельцам магазинов, находящихся под небескорыстным патронатом сотрудников налоговой службы, посоветовали временно прекратить торговлю, если они не желают стать случайными жертвами так называемого контрольного закупа.