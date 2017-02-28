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Новости

В Узбекистане курс доллара на «черном рынке» превысил 7000 сумов

На сегодняшний день 1 американский доллар стоит на «черном рынке» в Узбекистане более 7 тысяч сумов.

На сегодняшний день 1 американский доллар стоит на «черном рынке» в Узбекистане более 7 тысяч сумов.

Реальный курс доллара в Узбекистане превысил 7000 сумов.

Как сообщает сайт Dollaruz.Com, утром 27 февраля на столичном рынке «Чорсу» 1 американский доллар покупали по 7050 сумов, продавали по 7020 сумов, в Хорезме стоимость американской валюты составила 7020 и 7000 соответственно.

В Узбекистане существуют несколько курсов обмена иностранной валюты. Курс Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет 3356,87 сума, биржевой – 9100 сумов.

В стране также существует так называемый «черный курс», которым пользуется население и частный бизнес.

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