В Ашхабаде закрылся супермаркет осужденного бизнесмена

В Ашхабаде закрылся супермаркет «А-Маркет», принадлежавший бизнесмену Довлету Атаеву, осужденному, предположительно за связи с турецким оппозиционером. Владелец столичного магазина «А-Маркет» Довлет Атаев в начале февраля был осужден на 25 лет тюремного заключения.

По словам корреспондентов «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода»), супермаркет, расположенный на площади 300 м2, в западной части столичного рынка «Мир базар», закрыт с субботы 25 февраля, а двери опечатаны. По некоторым данным в супермаркете работали около 50 человек.

Сообщалось, что поставка новых товаров в супермаркет была прекращена уже в начале прошлой недели, а товары, остающиеся в наличие, были распроданы со скидкой 15%.

Ахалский областной суд 8-9 февраля вынес приговоры, в общей сложности, более 30 лицам, в том числе известным предпринимателям Довлету Атаеву и Ресулу Атагелдыеву. Сообщалось, что владелец столичных ресторанов «Мердем» и «АлпЭт» Ресул Атагелдыев и хозяин сети магазинов «А-Маркет» Довлет Атаев получили по 25 лет тюремного наказания.

Летом прошлого года в Туркменистане были закрыты туркмено-турецкие учебные заведения, в том числе Туркмено-турецкий университет.