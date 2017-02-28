Эрдоган принял Азимова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял вице-премьера Узбекистана Рустама Азимова, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Встреча прошла во дворце «Бейлербейи» в Стамбуле и продолжилась около часа в закрытом для прессы режиме.

Во встрече участвовали также вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш, министр экономики Нихат Зейбекчи и министр национальной обороны Фикри Ишик.

Нынешний товарооборот между Турцией и Узбекистаном на уровне $1,2 млрд не соответствует потенциалу обеих стран, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на бизнес-форуме Турция-Узбекистан в Стамбуле, организованном Советом внешнеэкономических связей Турции (DEİK).

По его словам, у Турции и Узбекистана есть все возможности повысить этот показатель. До сегодняшнего дня турецкие строительные компании реализовали в Узбекистане 110 проектов более чем на $2 млрд, сказал министр.

«Кроме того, инвестиции турецких компаний в Узбекистан составляют $1,2 млрд. Но этот показатель не отражает реального потенциала наших стран, и мы продолжим сотрудничество для его увеличения», – сказал Зейбекчи.

Напомним, что в ноябре 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с официальным визитом Узбекистан. В комплексе мавзолеев Шахи-Зинда в Самарканде Эрдоган возложил цветы к могиле Ислама Каримова, отдав дань уважения памяти бывшего президента.

Это был первый официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан за последние 16 лет.