СМИ: в Сирии убит заместитель главы «Аль-Каиды»

На северо-западе Сирии в результате авиаудара ВВС США был убит заместитель лидера террористической организации «Аль-Каиды» Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри. Об этом сообщает сайт SITE.

По данным The Guardian, аль-Масри был убит в воскресенье 26 февраля. В понедельник Пентагон подтвердил, что проводил бомбардировки в этом районе Сирии, но не назвал цель удара. «Джебхат Фатх аш-Шам» – группа, близкая по идеологии к «Аль-Каеде», в которой работал аль-Масри в Сирии, признала его гибель. Отдельные джихадистские лидеры также подтвердили эту информацию, передает издание.

В январе Пентагон заявил, что в результате авиаударов были убиты два лидера «Аль-Каиды» – Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси и Абд аль-Джалиль Аль-Муслими.