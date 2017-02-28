Лидера «Ата Мекена» Текебаева арестовали на 2 месяца

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев водворен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности сроком на два месяца. Такая мера пресечения избрана судом 27 февраля.

Депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев сказал, что 28 февраля будет продолжена акция протеста возле здания ГКНБ. «Мы призываем сторонников не нарушать правила, собраться и продолжить митинг», – сказал он.

В свою очередь парламентская ассамблея ОБСЕ сделала заявление о том, что внимательно следит за ситуацией вокруг дела Омурбека Текебаева. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Нэт Перри. «Он член нашей ассамблеи, по этой причине мы очень внимательно следим за этой ситуацией. Мы верим, что власти Кыргызстана будут соблюдать и обеспечат верховенство закона», – сказал он.

Напомним, сотрудники ГКНБ в ночь на 26 февраля сняли с трапа самолета депутата Текебаева и увезли на допрос. Позже следственные органы приняли решение задержать политика на 48 часов.

Текебаев задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского. Он заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».