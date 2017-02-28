Джордж Буш: свободные СМИ и демократия неразделимы

Бывший президент США Джордж Буш в интервью американскому телеканалу NBC назвал независимую прессу «неотъемлемой частью демократии». Таков был ответ бывшего президента на вопрос, согласен ли он с утверждением Дональда Трампа, что «медиа – это враг народа». 43-й президент США считает, что для свободной прессы важно обеспечивать подотчетность власти. По мнению Буша, Соединенным Штатам будет все труднее и труднее показывать пример другим государствам в области свободы мнений, если в самих США не будет желания развивать такую прессу.

Буш сказал, что независимая пресса должна требовать отчета с таких людей, каким является он сам. Власть может быть весьма соблазнительной и разлагающей, поэтому важно, чтобы пресса привлекала к ответственности людей, злоупотребляющих властью – будь то в США или где-либо в другой части света.

Джордж Буш рассказал, что среди дел, которым он отдал немало времени, были попытки убедить политиков, таких, например, как Владимир Путин, что необходимо примириться с существованием независимой прессы. Но этого будет трудно достичь, «если мы сами не позаботимся, чтобы и в США существовала независимая пресса». Текст ответов Буша на вопросы NBC опубликовало британское издание Independent.