Мирзияева попросили реабилитировать узбекского писателя-диссидента

Группа узбекских писателей и поэтов обратилась к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой реабилитировать 77-летнего писателя Мамадали Махмудова, который провел в тюрьмах независимого Узбекистана в общей сложности семнадцать лет.

«Эврил Турон (творческий псевдоним писателя и оппозиционера Мамадали Махмудова – Ред.) истинный патриот своей родины, прирожденно талантливый писатель и проницательный человек. Он является автором повести «Туманные дни», которая была посвящена героям нации, которые в первой половине прошлого века самоотверженно боролись с захватчиками за независимость родины и были прозваны басмачами. В своей повести он с помощью художественных образов описал, что на самом деле басмачами были те, кто захватил нашу родину», – пишут узбекские писатели и поэты в своем обращении к президенту.

По мнению авторов обращения, в списке лиц, которых необходимо реабилитировать, значатся фамилии еще многих узбекских писателей, поэтов и журналистов.

77-летний писатель Мамадали Махмудов провел в тюрьмах независимого Узбекистана в общей сложности семнадцать лет: в 1990-х годах у него было два срока по уголовным статьям, после февральских взрывов в 1999 году в Ташкенте его осудили по политической статье.

Тогда суд в Узбекистане признал Мамадали Махмудова виновным в посягательстве на конституционный строй страны и приговорил его к 14 годам тюрьмы.

Мамадали Махмудов был освобожден из заключения 19 апреля 2013 года.

Он является одним из узбекских писателей-диссидентов, который в советское время боролся за независимость Узбекистана.

Исторический роман Мамадали Махмудова «Бессмертные скалы» был запрещен в СССР.

Его роман был издан на французском языке издательством «L’AUBE». В 2008 году данное издательство и переводчик романа Филипп Фризон объявили акцию в поддержку Махмудова с призывом к его освобождению.

В 1981 году роман «Бессмертные скалы» был опубликован в журнале «Шарк юлдузи» («Звезда Востока»).

В произведении «Бессмертные скалы» рассказывается о событиях конца 19-го века, когда тюркские народы боролись против оккупации Центральной Азии царской Россией.

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