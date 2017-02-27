В Таджикистане предупреждают родителей об ответственности за подростков в ночное время

Министерство внутренних дел Таджикистана просит родителей запретить своим детям, не достигшим 20 лет, в ночное время посещать развлекательные центры, иначе их ждет привлечение к ответственности.

Проверки МВД показали, что некоторые несовершеннолетние в ночное время посещают развлекательные центры – каждую ночь только в Душанбе выявляются до 100 детей, которые остаются без внимания родителей и совершают «негативные действия».

Предупреждение правоохранителей последовало после выступления президента страны Эмомали Рахмона на встрече с активом столицы, где глава государства выразил озабоченность уровнем преступности среди молодежи. «Данная ситуация требует особого внимания органов внутренних дел, родителей и общества», – сказал президент.

Он указал на времяпровождение подростков и молодежи в интернет-кафе, отметив, что «проверки правоохранителей в развлекательных центрах, интернет-кафе и других общественных местах свидетельствуют, что за последние 5 лет выявлено около 14 тысяч праздношатающихся несовершеннолетних, которые заняты бесполезным времяпрепровождением».