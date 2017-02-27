Сына Мохаммеда Али задержали в аэропорту Флориды

Сын легендарного боксера Мохаммеда Али был задержан в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. О многочасовом опросе сына боксера сообщает издание Courier-Journal со ссылкой на адвоката семьи Али Криса Манчини.

Инцидент произошел 7 февраля, когда Мохаммед Али-младший возвращался с Ямайки вместе с матерью Халилой.

В ходе опроса в аэропорту Али-младший сообщил, что исповедует ислам, после чего его задержали и он был вынужден 2 часа отвечать на вопросы сотрудникам иммиграционной службы, которые, в частности, интересовались местом его рождения и происхождением.

«Для семьи Али совершенно ясно, что это непосредственно связано с усилиями Дональда Трампа выдворить мусульман из США», – заявил Манчини. Али-младший родился в Филадельфии и является гражданином США, напоминают журналисты.

Miami New Times отмечает, что Халилу Али в аэропорту не задерживали, так как она показала фотографию с бывшим супругом.

Американский боксер Мохаммед Али ушел из жизни 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. Спортсмен женился на Белинде Бойд (после принятия ислама сменила имя на Халилу Али) в 1967 году. Это был его второй брак, который продлился 10 лет. У пары родилось четверо детей.

Ранее Трамп подписал указ по ужесточению иммиграционной политики, из-за которого в США разгорелись жаркие споры и были начаты судебные разбирательства. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Впоследствии федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция американского Минюста на это решение была отклонена. После этого Трамп заявил, что вскоре намерен издать новый указ в области ужесточения иммиграционного режима США.