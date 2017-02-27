Регулярное авиасообщение между столицами Узбекистана и Таджикистана запустят с апреля месяца

Регулярное авиасообщение между столицами Узбекистана и Таджикистана запустят с апреля 2017 года, сообщила пресс-служба авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

С 26 марта «Узбекистон хаво йуллари» переходит на летнее расписание выполнения полетов. В весенне-летней навигации традиционно увеличивается частота рейсов по уже существующим популярным направлениям, а также расширяется маршрутная сеть.

«Приятной новостью станет открытие новых направлений в Лахор (Пакистан) и Душанбе (Таджикистан). Рейсы будут выполняться с апреля 2017 года на самолетах А-320 с частотой 2 раза в неделю: по средам и четвергам – Лахор, по вторникам и субботам – Душанбе», – отметили в пресс-службе узбекского авиаперевозчика.

О начале продажи авиабилетов по маршруту Душанбе – Ташкент компания «Сомон Эйр» сообщила 1 февраля. В пресс-релизе компании было сказано, что «Сомон Эйр» намерена до окончания зимнего сезона летать в Ташкент раз в неделю – по понедельникам, в летнее время – по понедельникам и четвергам.

Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.

Несмотря на договоренности, рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент в феврале не был осуществлен дважды. Как выяснилось позже, инцидент произошел по вине таджикской стороны, которая отправила пакет документов узбекской авиакомпании несвоевременно.

Между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между странами было прекращено в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.