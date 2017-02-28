Борьба с перерывом на намаз: как работает спортзал при мечети
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В Бишкеке верующие организовали спортзал прямо в мечети: занимаются греко-римской борьбой, а в перерывах совершают намаз. А тренер следит не только за спортивной формой, но и за духовным развитием учеников.
Внешне этот зал для занятий борьбой практически ничем не отличается от сотен других в Кыргызстане. Единственное его отличие: спортивные занятия проходят в ... мечети: этажом выше в то же время, что и тренировка, проходит молитва. В перерыве между тренировками в молельный зал поднимаются и сами атлеты, чтобы совершить намаз.
«Как только тренировки заканчиваются, мы идем на намаз. Здесь есть душ, мы совершаем омовение и идем наверх. После этого продолжаем тренировки», – рассказывает борец Ильнурбек Бекбосунов.
Жениш Токтоматов, который руководит тренировками по греко-римской борьбе в этом зале, для спортсменов – не только тренер, но и духовный наставник.
«Уделяю им внимание, призываю ребят к вере, - рассказывает он. – Говорю, что надо совершать намаз. Также говорю, что нельзя применять на улице навыки, которые они здесь приобрели».
Желающих записаться в спортзал при мечети оказалось так много, что Токтоматову пришлось организовать занятия в две смены. Но и с таким плотным графиком принять в секцию всех кандидатов Жениш не смог: зал слишком маленький.
«Перед мечетью висит наша реклама. Родители видят, что тут есть спортзал для верующих и приводят детей, – рассказывает тренер. – Здесь учат читать молитвы, и в то же время можно заниматься спортом».
Почти все посетители соглашаются, что выбрали зал именно из-за мечети. По их словам, рядом с молельней и атмосфера другая, и дисциплина жестче.
«Я горжусь что у нас есть такие залы. Ты идешь в мечеть, обращаешься к богу, потом занимаешься спортом. Это же замечательно!», – говорит один из посетителей.
Будущий бухгалтер Ильнурбек Бекбосунов тоже считает, что подобных мечетей со спортивными залами должно быть больше. А пока, как обычно, закончив тренировку, он идет на шам (вечерний намаз).
«Вы видите сами, что желающих заниматься здесь очень много. Всего за полтора месяца им удалось привлечь около 40-50 ребят. В основном это спортсмены, которые раньше занимались борьбой», – замечает Бекбосунов.
Идея спортивной мечети понравилась не только мужчинам. Владельцы зала теперь думают над тем, чтобы открыть такую же секцию для девушек-мусульманок.
Материал Настоящего времени
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