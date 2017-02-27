До официальной встречи в Алматы Путин с Назарбаевым покатались на лыжах

Владимир Путин начал турне по трем странам Центральной Азии с Казахстана. Ожидается, что во второй половине дня 27 февраля российский лидер вылетает из Алматы в Душанбе.

Президент Казахстана и его российский коллега провели встречу в неформальной обстановке в Алматы, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. По его словам, главы государств в воскресный день катались на горнолыжном курорте недалеко от Алматы, а сегодня 27 февраля проведут официальную встречу.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и России, а также актуальные международные проблемы, включая сирийское урегулирование.

Владимир Путин из Алматы вылетает в Душанбе, где состоится его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и двусторонние переговоры. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по итогам визита Владимира Путина в Таджикистан планируется утверждение семи двусторонних документов, в том числе – совместного заявления президентов, в котором «будут зафиксированы принципы, на которых строятся отношения между Россией и Таджикистаном».В Таджикистане ждут, что сразу после визита в страну Путина грядет амнистия депортированных из России мигрантов.

А 28 февраля Путин прибудет в Кыргызстан, где проведет переговоры с главой КР Алмазбеком Атамбаевым.