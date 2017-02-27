Атамбаев: В Кыргызстане больше нет неприкасаемых

«В стране больше нет неприкасаемых. Это касается руководителей всех ветвей власти, как действующих, так и бывших», – заявил президент Алмазбек Атамбаев во время встречи с представителями общественных объединений «Мекен шейиттери», «Айкол-Ала-Тоо», «Эр Теги» и «Апрель байрагы» в Бишкеке, сообщили в пресс-службе президента.

«Я уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся и призовут к ответственности всех, кто нарушил закон. И никакие силовые методы давления на власть здесь им не помогут. В стране больше нет неприкасаемых. А те, кто благодаря героизму погибших за будущее страны простых кыргызстанцев пришел к руководству страной после 7 апреля, те ответственны перед народом вдвойне», – подчеркнул Атамбаев.

На встрече родственники погибших 7 апреля 2010 года и граждане, получившие ранения, выразили возмущение попытками отдельных политиков уйти от ответственности за совершенные преступления.

Сообщается, что «им обидно видеть, как замешанные в коррупции и мародерстве люди не только бросают тень на светлый образ героев Апрельской революции, но продолжают прикрываться их именами, когда пришло время отвечать за свое воровство и взяточничество».

«Они не имеют морального права использовать имена погибших героев. Не достойны этого», – заявила сопредседатель ОО «Эр Теги» Айчурок Камаева. Ее отец Усенбек Камаев погиб 7 апреля на площади «Ала-Тоо».