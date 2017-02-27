Бюджет Трампа включает резкий рост военных расходов – источники

Администрация США 27 февраля разошлет бюджетные предложения, которые предусматривают обещанное увеличение президентом Дональдом Трампом расходов на оборону, сообщает Reuters и Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

В сообщениях отмечается сокращение бюджета государственного департамента, агентства по охране окружающей среды и других ведомств, связанных с невоенными целями, за счет которых увеличатся военные расходы. В настоящий момент Белый дом направляет бюджет 2018 года федеральных министерств и ведомств, что является первым шагом в долгом процессе утверждения бюджета. Агентства могут потребовать дополнительное финансирование, окончательный бюджет должен утвердить конгресс.

Reuters процитировал одного из чиновников, который заявил, что предлагаемый бюджет включает в себя увеличение объема финансирования для строительства военных кораблей и самолетов, чтобы, как он выразился, установить «более мощное присутствие на ключевых международных водных путях и в узких местах».

Бюджет государственного департамента может быть сокращен на 30 процентов, что привело бы к значительной реорганизации дипломатического ведомства и ликвидации нескольких программ, сказал один из чиновников.

В своей речи 24 февраля Трамп пообещал добиться финансирования для «одного из величайшего военного строительства в американской истории». Конкретное увеличение годового оборонного бюджета, который составляет 600 миллиардов долларов, не было раскрыто.