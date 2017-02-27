Южная Корея: убийство Ким Чена Нама исполнили спецслужбы КНДР

Убийство брата лидера КНДР Ким Чен Нама в Малайзии организовано госбезопасностью и МИДом КНДР. Как сообщает агентство Рёнхап, с таким заявлением выступил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи в ходе закрытого брифинга для депутатов Национального собрания (парламента).

По его словам, четверо из восьми подозреваемых в причастности к преступлению являются сотрудниками органов госбезопасности Северной Кореи, а еще двое – работниками МИД.



Полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся. 24 февраля полиция Малайзии объявила, что в ходе вскрытия тела Ким Чен Нама были обнаружены компоненты боевого отравляющего вещества типа VX, которое запрещено Конвенцией ООН о химическом оружии от 1993 года. Как отмечает агентство Рейтер, Северная Корея не признает смерти Ким Чен Нама.