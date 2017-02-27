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Новости

В Бишкеке начинается митинг в поддержку оппозиционного политика

Митинг сторонников Текебаева возле здания ГКНБ Кыргызстана.

Митинг сторонников Текебаева возле здания ГКНБ Кыргызстана.

В Бишкеке на площади «Ала-Тоо» начинается митинг в поддержку задержанного лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

Член партии «Ата Мекен», бывший вице-спикер парламента Асия Сасыкбаева, отвечая на вопросы журналистов, сказала, что митинг будет бессрочным. «Мы будем стоять пока не отпустят Текебаева», – сказала она.

Напомним, сотрудники ГКНБ в ночь на 26 февраля сняли с трапа самолета депутата Текебаева и увезли на допрос. Позже следственные органы приняли решение задержать политика на 48 часов. Также ожидается, что 27 февраля суд изберет меру пресечения Омурбеку Текебаеву.

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