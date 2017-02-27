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Узбекистан

В Ташкенте обсудили узбекско-американские отношения

Заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм.

Заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм.

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Заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниел Розенблюм встретился 25 февраля в Ташкенте с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам узбекско-американских отношений, некоторым международным и региональным проблемам.

Стороны также рассмотрели итоги прошедшего 1 февраля 2017 года в Ташкенте очередного заседания Американо-Узбекской торговой палаты. На встрече Дэниеля Розенблюма и Абдулазиза Камилова приняла участие посол США в Узбекистане Памела Леора Спратлен.

Напомним, что 1 февраля во время очередного заседания Американо-Узбекской торговой палаты в Ташкенте председатель палаты Кэролин Лэмм особо подчеркнула, что США видят Узбекистан в качестве основного партнера в Центральной Азии и заинтересованы в расширении эффективного сотрудничества с этой страной.

На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют деятельность 164 предприятия с участием компаний США, включая 122 совместных предприятия и 42 предприятия со 100% иностранным капиталом.

В Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана аккредитованы представительства 29 американских компаний.

Отношения между двумя странами начали активизироваться после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В 2002 году Узбекистан и США подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и основах сотрудничества. В узбекском городе Ханабад была размещена военно-воздушная база коалиционных сил во главе с США.

Однако в 2005 году отношения между Ташкентом и Вашингтоном охладели после того, как международное сообщество резко осудило события в Андижане, когда солдаты правительственных войск расстреляли тысячи мирных демонстрантов.

Но, несмотря на это, Узбекистан и США продолжили двустороннее сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

В последние годы в отношениях между Узбекистаном и США наблюдается некоторое потепление. С 2007 года по сегодняшний день представители Вашингтона посетили узбекскую столицу в общей сложности десять раз.

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