В Узбекистане примут меры по контролю за своевременностью выплаты зарплаты

Кабинет Министров Узбекистана, Совет Федерации профсоюзов и Торгово-промышленная палата подписали Генеральное соглашение по социально-экономическим вопросам на 2017-2019 годы.

Со стороны правительства подпись на документе поставила заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, от организаций работников – председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков, от республиканских объединений работодателей – председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов.

Как сообщает Podrobno.uz, стороны договорились, что целесообразно принятие дополнительных мер по повышению роли коллективных соглашений и договоров в регулировании оплаты труда и обеспечении своевременности ее выплаты, недопущению удержаний из заработной платы в случаях, не предусмотренных законодательством.

Кроме того, стороны признали необходимость усиления государственного и общественного контроля над соблюдением стандартов минимального размера оплаты труда, а также обеспечения оптимального соотношения между тарифной и надтарифной частями фонда оплаты труда через государственное и коллективно-договорное регулирование.

В вопросах оплата труда, повышения реальных доходов и уровня жизни населения впервые достигнута договоренность о сохранении удельного веса оплаты труда в валовом внутреннем продукте (ВВП) на уровне не менее 30 процентов, а также о проведении трехсторонних консультаций по вопросам установления минимальной заработной платы.