Россия направила в Таджикистан 40 тонн продовольственной помощи

За два дня до официального визита президента России Владимира Путина в Таджикистан Москва направила для пострадавших от стихийных бедствий в стране гуманитарную помощь. Как заявило МЧС России, гуманитарная помощь состоит из палаток, теплых одеял и других предметов первой необходимости.

Российские власти также заявили, что помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Таджикистане оказывается по личному указанию Путина. Они отметили, что после многочисленных лавин в стране, Таджикистан обратился за помощью к международному сообществу и Россия не может оставаться безучастной. При этом в МЧС России сослались и на двустороннее соглашение в области гражданской обороны и ликвидации стихийных бедствий от 1997 года.

После обильного снегопада и схода лавин только за последний месяц в республике погибло 17 человек, несколько десятков человек были спасены и извлечены из-под снежных завалов. Таджикские власти говорят также о значительном материальном ущербе для экономики страны, а также о том, что десятки селений оказались в изоляции от внешнего мира.

МИД Таджикистана обратился к дипломатическим представительствам и международным организациям с призывом о помощи в ликвидации последствий схода снежных лавин в горных регионах страны. Сообщалось, что республика нуждается в снегоуборочной технике, ГСМ, продовольствии, медикаментах и других предметах первой необходимости.