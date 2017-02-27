В Кыргызстане соратник Текебаева по партии водворен в ИВС

Бывший депутат парламента Кыргызстана Дуйшенкул Чотонов и однопартиец ведущего кыргызского оппозиционного политика Омурбека Текебаева водворен в ИВС государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) на двое суток, сообщает пресс-служба ГКНБ. Сообщается, что Чотонов доставлен в здание ГКНБ 26 февраля для проведения следственных действий. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Коррупция» и статьей «Мошенничество».

Чотонов задержан предположительно в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении лидера оппозиционной парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, которому инкриминируются коррупция и мошенничество.

25 февраля 2017 года генеральной прокуратурой в отношении 58-летнего Текебаева и ряда других лиц было возбуждено уголовное дело, расследование которого в тот же день поручено следственному управлению ГКНБ. Текебаев был задержан властями по обвинению в коррупции и мошенничестве в аэропорту Бишкека после прибытия из Вены в ночь на воскресенье. 26 февраля у здания ГКНБ в Бишкеке, в городе Ош и в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области прошли митинги в его поддержку.