Премьер Франции объявил о запуске кампании против Марин Ле Пен

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв объявил о начале кампании против лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, выступающей кандидатом на выборах президента страны. Как сообщает газета Journal du Dimanche, в ближайшее время он посетит области, где отмечается сильное влияние крайне правых.

По словам Казнёва, усиление позиций «Национального фронта» может привести к «катастрофическим последствиям» для Франции. Он заявил, что партия выступила против всех мер по борьбе с терроризмом, принятых правительством страны.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. По данным последних опросов Ле Пен победит в первом туре голосования с 27 процентами голосов, за ней следует независимый кандидат Эммануэль Макрон (25 процентов). При этом Макрон, как показывают соцопросы, опередит Ле Пен во втором туре с результатом в 61 процент голосов против ее 39-ти.