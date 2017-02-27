МЧС Узбекистана опроверг информацию о вспышках опасной болезни в Ташобласти

Группой ветеринарных специалистов под руководством заместителя Главного ветеринарного управления Минсельводхоза С.Оккиева, при участии сотрудников МЧС, председателя махаллинского схода граждан «Янги хаёт» в Ахангаранском районе Ташкентской области было проведено изучение эпизоотической ситуации на месте.

Как сообщает Podrobno.uz, в ходе изучения путем подворного обхода и осмотра ветеринарными специалистами содержащегося жителями села крупного и мелкого рогатого скота клинических признаков ящура не обнаружено. Для проведения лабораторных исследований взяты соответствующие образцы проб.

В ходе разговора с жителями, содержащими домашний скот, факты заболевания его ящуром и, тем более падежа от него не нашли своего подтверждения.

В 2016 году со стороны Главного ветеринарного управления Минсельводхоза приобретено 4,5 млн. доз вакцины против ящура, за счет которых все крупный рогатый скот в буферных зонах республики охвачен вакцинацией против ящура.

По данным Главного ветеринарного управления Минсельводхоза, эпизоотическая ситуация на территории Узбекистана благоприятна.

Напомним, что в конце февраля, один из жителей села «Янги хаёт» в Ахангаранском районе Ташкентской области сообщил «Озодлику» о том, что у тысячи голов крупного рогатого скота наблюдаются признаки опасного заболевания ящур. Жители села сообщили нашему радио, что домашний скот в селе не вакцинировался целых два года.