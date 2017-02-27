Сообщается о гибели пилота упавшего вертолета на востоке Казахстана

Обнаружено место падения частного вертолета С-341, пропавшего накануне в Восточно-Казахстанской области, по предварительным данным, пилот погиб, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода») со ссылкой на слова официального представителя комитета по чрезвычайным происшествиям МВД страны Руслана Иманкулова.

На его борту находились трое. Сообщается, что один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется.

По данным «Казаэронавигации», вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз. Ранее комитет по чрезвычайным ситуациям сообщал, что вертолет вылетел 25 февраля из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки, но до назначенного места не долетел, в 18:30 пилот не вышел на связь.