В столице и на юге Кыргызстана состоялись митинги в поддержку задержанного оппозиционера

В Бишкеке во время митинга перед зданием государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) между собравшимися и милиционерами произошел ряд потасовок. Собравшиеся в поддержку задержанного кыргызского оппозиционного политика Омурбека Текебаева попытались прорвать оцепление милиции, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

Возле здания ГКНБ в Бишкеке собралось около 500 человек. Митинги в поддержку Текебаева прошли в городе Ош и в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области на юге Кыргызстана.

58-летний ведущий кыргызский оппозиционный политик Омурбек Текебаев был задержан властями по обвинению в коррупции и мошенничестве после его прибытия из Вены в аэропорт Бишкека в три часа утра 26 февраля.

Текебаев был союзником Алмазбека Атамбаева, но стал его основным оппонентом летом прошлого года после того, как президент Кыргызстана предложил ряд поправок в конституции, которые усиливают позиции премьер-министра. Президентский срок Атамбаева заканчивается в этом году, он больше не может претендовать на этот пост. Президентские выборы в Кыргызстане ожидаются 19 ноября.