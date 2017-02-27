В Ираке погибла репортер курдского телеканала, оператор ранен

В Ираке погибла журналистка курдского телеканала, рассказывавшая о наступлении правительственных войск на Мосул. Она стала жертвой взрыва фугаса на окраине Мосула 25 февраля во время столкновений правительственных войск с джихадистами. Шифа Герди, 30-летняя журналистка представляла телеканал Rudaw (Рудав). При взрыве был ранен ее оператор Юнис Мустафа.

К настоящему времени, с октября прошлого года, когда началось наступление на Мосул, при освещении этой операции погиб также иракский телерепортер Али Райсан и несколько журналистов были ранены.

Ирак – одна из самых опасных стран для работы журналистов. Международная организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном рейтинге «Индекс свободы прессы» за 2016 год определила, что Ирак находится на 158-м месте по условиям безопасности работы журналистов. Всего в рейтинге учитываются 180 стран.