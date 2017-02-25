Кашкадарьинцам раздали бесплатных цыплят накануне визита Мирзияева в область

Накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Кашкадарьинскую область администрация области раздала 200 семьям в Каршинском, Нишанском и Мубарекском районах по 20 цыплят. Сотрудник областной администрации сообщил «Озодлику», что цыплят раздали бесплатно за счет спонсорских денег. По словам местных жителей, цыплят раздали в связи с визитом Мирзияева в Кашкадарьинскую область и именно тем семьям, дома которых расположены вдоль улиц, по которым предположительно мог передвигаться президентский кортеж.

Как сообщил «Озодлику» один из сотрудников хокимията (администрации) Кашкадарьинской области, цыплят в основном раздали малоимущим семьям.

– За неделю мы раздали в общей сложности 200 цыплят, которые были куплены на деньги спонсоров, – сказал нашему репортеру сотрудник областной администрации, попросивший не называть его имя.

Кампания по раздаче бесплатных цыплят усилилась в Кашкадарьинской области после речи президента Шавката Мирзияева в ходе селекторного совещания, состоявшегося в прошлом месяце в Каракалпакстане.

Однако некоторые жители Кашкадарьинской области сообщили «Озодлику», что кур и цыплят раздали в связи с визитом Мирзияева в область и именно тем семьям, дома которых расположены вдоль улиц, по которым предположительно мог передвигаться президентский кортеж.

– Неделю назад нам принесли кур и саженцы. Сказали: «К нам приезжает президент, он может посетить и нашу махаллю, поэтому посадите эти саженцы при входе в ваш двор». Мы взяли пять саженцев, но от цыплят отказались, потому что у нас нет возможности их содержать. Таким образом, местные власти хотели показать президенту, что якобы в каждой семье содержат кур, – говорит нашему радио собеседник по имени Батыр, проживающий в Каршинском районе.

Между тем, в Кашкадарьинской области людям, желающим заняться птицеводством, предлагают преобрести кур в кредит.

Как сообщили «Озодлику» источники внутри области, группа, состоящая из сотрудников местных филиалов «Агробанка», «Хамкорбанка», «Халк банка», «Микрокредитбанка», а также представителей махаллинских комитетов ходит по домам жителей, предлагая взять кур и цыплят в кредит.

В беседе с нашим репортером один из пенсионеров из Камашинского района рассказал о том, что активисты махалли и сотрудники банка посетили его дом, предлагая кур в кредит.

– Мне сказали, что банк даст кредит, на который можно будет купить кур в птицеферме. Для одних это выгодное предложение, а для других – нет. Кур могут выращивать те, у кого имеется большой двор. Но и в этом случае, это не такое уж легкое дело. Например, я не справлюсь с курами, – сказал камашинский пенсионер.

Вместе с тем, нашему радио стало известно о том, что сотрудникам некоторых предприятий в Кашкадарьинской области предлагают взять кур или цыплят в счет заработной платы.

– Я работаю на маслоэкстракционном заводе в Карши. Руководство предложило нам взять по 100 цыплят. Сказали, что постепенно будут удерживать из зарплаты. Договор хотят составить на два года. За два года количество кур прибавится, кроме того они будут нести яйца, – говорит инженер из Кашкадарьинской области.

О том, что каждая семья, проживающая в селах Узбекистана, обязана содержать по 100 кур, президент Шавкат Мирзияев заявил во время своего визита в Каракалпакстан.

Мирзияев поручил хокимам продумать способы выполнения этой задачи, а банкам страны – обеспечить людей кредитами.

Президент поручил заместителю премьер-министра Рустаму Азимову курировать птицеводство в стране.

Шавкат Мирзияев посетил Кашкадарьинскую область 24 февраля.

Как сообщили узбекские информагентства, в ходе поездки глава государства ознакомился с исполнением задач по социально-экономическому развитию области.

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