В Карши появится памятник, музей и школа имени Абдуллы Орипова

В Карши, на улице Узбекистон, появится памятник народному поэту, автору слов гимна Узбекистана Абдулле Орипову. Вчера в ходе визита в Кашакдарьинскую область с проектом памятника поэту ознакомился президент Шавкат Мирзияев, сообщает Podrobno.uz.

Глава государства отметил необходимость усовершенствовать проект, открыть здесь школу имени Абдуллы Орипова и посвященный его жизни и творчеству музей.

Напомним, что Абдулла Орипов скончался в ночь на 5 ноября 2016 года по местному времени в клинике в г.Хьюстоне (штат Техас, США) на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Его похоронили на Чигатайском кладбище в Ташкенте.