Генпрокуратура КР: Текебаев получил от российского бизнесмена миллион долларов за обещание продать ему акции «Мегакома»

Генеральная прокуратура Кыргызстана подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

По данным ведомства, Текебаев, будучи заместителем председателя Временного Правительства, получил от владельца ряда телекоммуникационных компаний России Л. Маевского один миллион долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для него преференций: на первоначальном этапе – допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем – продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства.

Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте. С таким заявлением в ГКНБ КР обратился сам бизнесмен.

«Таким образом, Л. Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР, бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдрахманова, а также представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот счет», – говорится в сообщении.

Тем самым, отмечает надзорный орган, Омурбек Текебаев, занимая ответственное должностное положение в органах государственной власти, в противоправной устойчивой связи с другими лицами посягнул на общественные отношения, обеспечивающие авторитет и репутацию государственной службы, уважение и доверие к ней со стороны населения Кыргызской Республики, а также законную деятельность государственного аппарата, создав угрозу интересам общества и государства. Кроме того, войдя в доверие к отдельному гражданину, путем обмана завладел его денежными средствами в особо крупном размере.

25 февраля 2017 года Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело в отношении депутата Омурбека Текебаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 («Коррупция») и 166 («Мошенничество») Уголовного кодекса КР.

Данное уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения поступивших из ГКНБ КР материалов.