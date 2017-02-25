В Азербайджане по обвинению в шпионаже арестованы два местных жителя

В Азербайджане по подозрению в государственной измене в форме шпионажа арестованы местные граждане Эльшан Амири и Эльчин Бабаев. Сегодня стало известно, что они были арестованы еще 20 февраля.

Эльшан Амири и Эльчин Бабаев обвиняются в сборе информации о сотрудниках конфиденциального персонала правоохранительных органов Азербайджана, воинских частях министерства обороны, их боевом потенциале, а также государственных объектах стратегического значения в пользу иностранных спецслужб. О каких странах идет речь – в официальном сообщении не говорится.