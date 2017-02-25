СМИ: спецслужбы ФРГ с 1999 года следили за журналистами

Спецслужбы Германии несколько десятилетий следили за редакциями международных СМИ, пишет журнал Der Spiegel. По информации издания, под наблюдением Федеральной разведывательной службы Германии находились журналисты британских и американских газет.

Германская разведка, как утверждается, с 1999 года отслеживала около 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов международных изданий. Среди них – телеканал ВВС в Лондоне и его представительство Афганистане, бюро газеты The New York Times и агентства Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Власти ФРГ отказались комментировать эту информацию.

Организация «Репортеры без границ» назвала действия германской разведки «атакой на свободу слова». Ее активисты вместе с другими союзами журналистов готовят жалобу против спецслужб. Обеспокоенность слежкой также выразил телеканал ВВС.