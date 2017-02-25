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Новости

СМИ: спецслужбы ФРГ с 1999 года следили за журналистами

Логотип Федеральной разведывательной службы Германии.

Логотип Федеральной разведывательной службы Германии.

Спецслужбы Германии несколько десятилетий следили за редакциями международных СМИ, пишет журнал Der Spiegel. По информации издания, под наблюдением Федеральной разведывательной службы Германии находились журналисты британских и американских газет.

Германская разведка, как утверждается, с 1999 года отслеживала около 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов международных изданий. Среди них – телеканал ВВС в Лондоне и его представительство Афганистане, бюро газеты The New York Times и агентства Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии. Власти ФРГ отказались комментировать эту информацию.

Организация «Репортеры без границ» назвала действия германской разведки «атакой на свободу слова». Ее активисты вместе с другими союзами журналистов готовят жалобу против спецслужб. Обеспокоенность слежкой также выразил телеканал ВВС.

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