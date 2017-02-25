В Коканде сносят дома и фруктовые сады для создания СЭЗ на их месте

В Коканде местные власти взялись за снос частных домов и коммерческих объектов, чтобы подготовить место для новой Свободной экономической зоны (СЭЗ). Кроме того, на этой территории сносят многолетние сады, что вызвало резкое недовольство населения.

Десять лет назад предприниматель из Коканда Бахтияр посадил деревья и построил дом на заброшенном земельном участке в районе Мукимий в Коканде, который достался ему в наследство от отца.

Теперь администрация города дала ему три дня срока для сноса дома и фруктового сада, а также потребовала сдать земельный участок государству.

– Этот земельный участок достался мне в наследство от отца. Этот участок был приобретен на имя отца за 300 советский рублей. У меня на руках имеются все соответствующие документы. Но когда я показал эти документы сотрудникам хокимията (администрации), они заявили мне, что просрочены. В 2008 году мы посадили на этом участке площадью 4 сотки 50 саженцев черешни. В прошлом году они дали хороший урожай. Теперь все наши деревья хотят срубить. Нам отправили письменное предупреждение, в котором написано, что «за три дня мы должны снести тут все за свой счет». Однако взамен нам ничего не хотят давать, – рассказывает нашему репортеру предприниматель из Коканда Бахтияр.

Жительница Коканда Шарифа-апа говорит репортеру «Озодлика», что местные власти решили снести ее дачный участок в районе Мукимий. Но, не заплатив нам никакой компенсации, они поручили нам самим вывести остатки снесенного дома, жалуется женщина.

– Местные власти говорят нам: «Снесите дома, вывезите весь накопившийся мусор и освободите участок. Если не снесете, то мы сами снесем, вы еще заплатите нам за работу», – говорит жительница Коканда.

Напомним, что в ноябре 2016 года Кабинет министров Узбекистана принял постановление о создании четырех новых Свободных экономических зон (СЭЗ) в Бухарской, Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях республики.



Сообщалось, что на территории новых СЭЗ будут созданы цехи по переработке сельхозпродукции, фабрики по производству текстиля, ковров и обуви, фармацевтические компании, предприятия пищевой, строительной и автомобильной промышленности.

СЭЗ, которая будет создана в районе Мукимий в Коканде, займет 700 гектаров земли.

Как говорит «Озодлику» на анонимных условиях сотрудник городской администрации, в районе Мукимий сносят около 30 частных домов. По его словам, большинство из них являются незарегистрированными в кадастре незаконными постройками.

– Сносят только те постройки, которые были возведены самовольно. У владельцев нет никаких документов. Ни кадастровое, ни архитектурное управлении не давали им на то разрешение. Если у владельцев частных домов есть на руках документы, то им выделяют земельный участок в районе Учкуприк. Мы уже выделили в районе Учкуприк по 6 соток земли трем жителям, частные дома которых были построены легально. У остальных нет никаких документов. Мы уже начали строительные работы в районе Мукимий. Эта местность будет обеспечена водой, газом и светом, мы построим там СЭЗ, туда будут ездить поезда. Строительные работы ведутся в ускоренном темпе. Все должно быть готовым к марту следующего года, – сообщил нашему репортеру сотрудник администрации Коканда.

Жители района Мукимий пожаловались «Озодлику», что сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры оказывают сильное давление на людей, которые протестуют против сноса своих домов.

В результате, большинство протестующих были вынуждены приостановить свой протест и согласиться на снос своего жилья.

Однако предприниматель из Коканда Бахтияр продолжает бороться за свой земельный участок, который местные власти намереваются отобрать у него незаконно. Он говорит, что написал жалобу в приемную Шавката Мирзияева и ждет ответа от президента.

– Я надеюсь на Шавката Мирзияева. Буду требовать компенсации за снесенный дом, – говорит предприниматель.

Правозащитник из Ферганы Абдусалом Эргашев считает, что при создании такого крупного проекта, как СЭЗ, власти не должны ущемлять права местных жителей.

– Даже птицы жалеют о разрушенном гнезде. Ведь власти сносят дома людей. Как в данном случае должен поступить народ? Есть кадастр или нет его, это ведь доставляет большую боль людям. Я считаю, что местные власти, начиная такой большой проект, должны в первую очередь позаботиться о людях. Они должны учитывать интересы всех сторон и выплатить им компенсацию, – говорит правозащитник.

Стоит отметить, что в Узбекистане в большинстве случаев процесс сноса частных домов проходит на фоне недовольства населения.

В таких случаях власти прибегают к услугам правоохранительных органов для подавления протеста людей.

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