СМИ опровергли информацию о размещении портретного изображения Каримова на новых банкнотах

В Узбекистане новая банкнота номиналом 10 тысяч сумов будет введена в обращение в марте этого года. Как сообщает интернет-издание Kun.uz со ссылкой на осведомленный источник, банк полностью выполнил свои обязанности в этом процессе и в настоящее время идет подготовка к печатанию банкнот.

На новых 10-тысячных банкнотах не будет портретных изображений, традиция дизайна купюр сохранится, сообщает интернет-издание.

Напомним, что ранее появились сообщения о том, что на новых банкнотах номиналом 10 тысяч сумов появится портретное изображение первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Центральный банк Узбекистана представил Сенату Олий Мажлиса три совершенно разных вида дизайна 10-тысячной купюры.

По данным ЦБ, изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени на сайте банка.

На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5 тысяч сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.