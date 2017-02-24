В КР медики подтвердили: сотрудник посольства РФ, совершивший смертельное ДТП, не был трезв

От Виктора Пухова, когда он обратился за медицинской помощью, исходил запах алкоголя, кроме того, он не сказал, что пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил завотделением травматологии Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Доолосбек Сооронбаев.

По его словам, в регистрации указано, что Пухов при поступлении в медцентр не был трезв. Он сообщил врачам, что два часа назад упал на улице. Пухов также скрыл место своей работы.

Ранее пресс-секретарь российского посольства Дарья Пахомова сообщила, что Пухов покинул Кыргызстан. Она также указала, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно он.

Напомним, авария произошла 16 февраля на пресечении улицы Фучика и Васильевского тракта. Столкнулись автомобили дипслужбы Toyota Land Cruiser Prado и «Мерседес-Спринтер». Сообщается, что машина посольства проехала на красный сигнал светофора. Водитель мерседеса, гражданин КР Евгений Лексин, погиб в больнице. У водителя Toyota Land Cruiser Prado, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.