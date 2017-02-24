Правительственные силы Ирака вошли в западную часть Мосула

Правительственные войска Ирака при поддержке международной коалиции во главе с США штурмуют западную часть Мосула, сообщает Kurdistan24. Военным удалось войти в один из жилых кварталов впервые с начала операции по освобождению города от бойцов группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран).

Также военным удалось полностью взять под свой контроль аэропорт Мосула, штурм которого начался 23 февраля. В настоящее время они продолжают бой за находящуюся около аэропорта военную базу Аль-Газлани.

Мосул находится под контролем «Исламского государства» с 2014 года. Наземная фаза операции по его началась 17 октября прошлого года.