Дональд Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить ядерный арсенал страны, так как - по его мнению – она «отстает в этой области».

В интервью агентству Reuters американский лидер посетовал на развертывание Россией крылатых ракет в нарушение договора о контроле за вооружениями этого класса – пообещал поднять этот вопрос на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, когда и если они состоятся.

Кроме того, Трамп заявил, что Китай – при желании – «легко» может решить вопрос о ликвидации угрозы его национальной безопасности со стороны Северной Кореи. При этом президент США заявил, что «крайне рассержен» в связи с испытаниями КНДР баллистических ракет и что одним из ответов может стать ускорение создания систем ПРО для защиты американских союзников – Японии и Южной Кореи.