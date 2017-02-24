В селе вблизи Ташкента, скот, не вакцинированный 2 года, заболел ящуром

Один из местных животноводов сообщил «Озодлику» том, что среди крупного рогатого скота в селе «Янги хаёт» в Ахангаранском районе Ташкентской области распространился ящур. По его словам, в ротовой полости тысячи рогатого скота образовались язвы и поражены копыта. Районная ветеринарная служба утверждает, что скот заболел стоматитом. Однако один из независимых ветеринаров считает, что у скота действительно наблюдаются признаки ящура.

Как сообщил в беседе с «Озодликом» один из животноводов, проживающий в селе «Янги хаёт», и попросивший не называть его имя, практически половина крупного рогатого скота в этом селе заражена вирусом ящура:

– Это заболевание распространяется быстрыми темпами. В нашем селе сейчас половина скота заражена ящуром. Изо рта бедных животных постоянно течет слюна, они не могут ничего есть, у них заражены копыта, они не могут ходить. Три быка, которых я держал у себя во дворе, не могут ничего есть, они сильно похудели. Мы несколько раз звонили и сообщали в районную ветеринарную службу. Они приехали к нам в село всего один раз, и, ничего не сделав, уехали обратно, – говорит нашему репортеру животновод из Ахангаранского района Ташобласти.

Другой житель Ахангаранского района заявил в беседе с «Озодликом», что местный скот не прививали уже два года:

– В последний раз их прививали против ящура в марте 2015 года. С тех пор прошло уже два года и все это время нам говорят, что у них нет вакцины. Нам сказали, что это заболевание передается даже по воздуху. Сейчас зима, и весь скот содержится во дворе местных жителей. Никто не выводит их на пастбище. Но животные один за другим заболевают. В прошлый день у одного нашего соседа бык умер из-за этого заболевания, – говорит житель села «Янги хаёт».

Однако начальник ветеринарной службы Ахангаранского района Мухаммадмурад Юнусов опроверг в беседе с «Озодликом» информацию о том, что среди домашнего скота в селе «Янги хаёт» распространился ящур:

– Ящура сейчас нет не только в нашем районе или области, но и во всем Узбекистане. У нас есть стоматит. Клинические признаки ящура и стоматита практически одинаковы. Поэтому люди путают эти заболевания. Нам известно о ситуации в этом селе. Домашний скот там болеет стоматитом. У них не наблюдаются признаки ящура, – заявил нашему радио начальник ветеринарной службы.

Но вместе с тем, Юнусов признал, что домашний скот в Ахангаранском районе не прививали целых два года из-за отсутствия необходимой вакцины.

Однако в беседе с репортером нашего радио один из ветеринаров из Узбекистана заявил, что клинические признаки ящура и стоматита отличаются друг от друга:

– Когда скот заболевает ящуром, выделение слюны из ротовой полости напоминает стоматит. Однако, когда скот болеет стоматитом, у него болит только рот. Но появление язв на копытах скота, то, что он не может ходить – все это признаки ящура, – сказал «Озодлику» ветеринар из Узбекистана.

По данным, приведенным на сайте Министерства здравоохранения Узбекистана, вирус ящура передается не только от животного к животному, но и от животного к человеку. Опасная инфекция протекает в сопровождении лихорадки, а так же с появлением пузырьков небольшого размера на слизистой оболочке рта и около ротовой поверхности, а так они образуются у ногтевого ложа.

В Узбекистане нередко встречаются случаи заражения домашнего скота ящуром и сибирской язвой.

Заражение домашнего скота ящуром наблюдалось в 2004 году в Сырдарьинской области, в 2005 году – в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Ранее «Озодлик» сообщал о случаях, когда в Узбекистане от больных животных заражались люди.

В июле 2014 года в Хаваском районе Сырдарьинской области 31 человек были госпитализированы с признаками сибирской язвы.

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