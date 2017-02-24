В Самарканде учащаяся колледжа занималась пропагандой «ИГ»

Несовершеннолетняя жительница Пайарыкского района Самаркандской области Солихабона Нарзуллаева, попав под негативное влияние идеологов религиозного экстремизма, занималась пропагандой «ИГ» по месту учебы.

Как сообщает Vesti.uz со ссылкой на областной суд, учащаяся третьего курса Пайарыкского колледжа экономики и сервиса Солихабону Нарзуллаева демонстрировала и распространяла по месту учебы, на занятия в который неизменно ходила в хиджабе, полученную из соцсетей продукцию медиастудии террористической группировки «Катибатуль Имам аль-Бухарий».



Суд сначала приговорил девицу к 3 годам лишения свободы и штрафу в минимальных зарплат, однако заменил наказание на 2 года ограничения свободы условно.