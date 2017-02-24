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Новости

Казахстану грозят санкциями за аресты лидеров профсоюза нефтяников

Заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Яап Виенен. Астана, 23 февраля 2017 года.

Заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Яап Виенен. Астана, 23 февраля 2017 года.

Международная конфедерация профсоюзов требует от властей Казахстана прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза нефтяников компании Oil Construction Company (ОСС) Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева. Об этом в Астане заявил заместитель генерального секретаря этой организации Яап Виенен. Накануне в Астане он встретился с представителями Генпрокуратуры, ряда министерств.

– Тот факт, что Казахстан репрессирует одну из наших членских организаций, тем самым нарушая право на свободу объединений, которое является основным международным трудовым стандартом, он рискует потерять те преференции, которые у него есть на международной арене. Наша организация имеет 183 миллионов членов в более 160 странах мира. В ходе наших встреч с правительством мы хотели разъяснить, что без регистрации Конфедерации независимого профсоюза, трудящиеся могут быть лишены права вступить в тот профсоюз, в котором они хотят быть, – говорит Яап Виенен.

Заместитель генерального секретаря международной конфедерации профсоюзов заявил, что если «власти Казахстана не поменяют в течение нескольких недель свое отношение, они будут вынуждены начать большую международную компанию и привлечь внимание к Казахстану, как к стране, которая не соблюдает международные стандарты». По его словам, это будет иметь финансовые последствия и понижение репутации страны в мире.

Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов, руководившие в Мангистауской области многодневной акцией голодовки сотен нефтяников, в январе этого года были вывезены из Актау в Астану и взяты под арест по уголовным обвинениям. Голодовка нефтяников компании ОСС проходила в течение двух недель в январе в офисе профсоюза предприятия в городе Актау и по месту работы нефтяников на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Участники акции протеста требовали остановить ликвидацию Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана.

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