Джон Келли: массовой насильственной депортации из США не будет

Министерство внутренней безопасности США не будет проводить массовой насильственной депортации нелегальных иммигрантов.

Об этом заявил глава ведомства Джон Келли, добавив, что все новые правила будут вводиться законным путем, при соблюдении прав человека и при согласовании с мексиканскими властями.

Келли выступил в Мехико на пресс-конференции после переговоров с мексиканскими министрами, которые он проводил вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Тиллерсон, со своей стороны, подчеркнул необходимость положить конец проникновению в США «потенциальных террористов» и ликвидировать преступные организации, которые занимаются контрабандой наркотиков и незаконными перевозками людей через американскую границу.

Главная цель визита американской делегации в Мексику – снизить дипломатическую напряженность, возникшую в двусторонних отношениях после ужесточения президентом Дональдом Трампом экономической и иммиграционной политики.

Ранее в четверг, выступая в Белом доме, Трамп назвал предстоящую депортацию нелегалов из США «военной операцией».

В ходе избирательной кампании и в первые дни своего президентства Трамп вызвал негативную реакцию Мексики своими заявлениями о начале строительства новой стены на границе между двумя странами.