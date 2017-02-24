Директор музея имени Савицкого освобожден от занимаемой должности

В Нукусе лишился своей должности директор Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого Максет Карлыбаев.

Директором Государственного музея искусств Каракалпакстана Максет Карлыбаев был назначен в феврале 2016 года. До этого времени он занимал должность директора Научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук. Тогда он стал третьим по счету директором музея.

«Сейчас обязанности директора исполняет Анора Пахратдинова», сообщил корреспонденту Podrobno.uz источник в музее.

До Карлыбаева более 30 лет музей возглавляла Мариника Бабаназарова, которая приняла административную работу у основателя и первого руководителя музея Игоря Савицкого. 21 августа 2015 года она написала заявление об уходе с этой должности.