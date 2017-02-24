В Екатеринбурге мигранты забаррикадировались в спецприемнике в знак протеста против депортации

Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с ситуацией, которая возникла в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге – несколько мигрантов 23 февраля рано утром забаррикадировались в комнате.

«По предварительным данным, в комнате забаррикадировались девять человек. Причина, по которой они это сделали, по предварительным данным, это то, что в 10 утра их должны были депортировать с территории РФ. Соответственно они были с этим не согласны», –сообщили в прокуратуре.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, семь мигрантов попросили не депортировать их, потому что они хотят продолжить жить и работать в России. Среди них граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Все они, по данным МВД, ранее судимые, «в том числе за мошенничество, за имущественные преступления, а один и вовсе за особо тяжкое преступление со смертельным исходом».

Правозащитник Алексей Соколов в своем Фейсбуке сообщил, что бунт устроили шесть мигрантов, так как была «угроза их жизни и здоровью со стороны сотрудников центра».

На территорию центра прибыли представители Росгвардии, прокуратуры, управления МВД по Екатеринбургу и врачи.

Пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых уточнил, что один из мигрантов, «поцарапал себя в районе запястья». По данным Znak.com, мигранты открыли дверь сотрудникам полиции и Нацгвардии, раненому мужчине оказали медицинскую помощь.

Сотрудники прокуратуры Свердловской области начали проверять условия содержания мигрантов в центре, законность их нахождения там, условия питания и порядок оказания мигрантам медицинской помощи.