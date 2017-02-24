Путин: в Сирии на стороне боевиков воюют четыре тысячи россиян

На стороне боевиков в Сирии воюют как минимум четыре тысячи россиян и пять тысяч выходцев из республик бывшего Советского Союза. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота. Путин уточнил, что такие данные приводят спецслужбы России, в том числе ГРУ и ФСБ.

В сентябре 2015 года глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что на стороне террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») воюют 1,8 тысяч россиян.

В октябре того же года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, Путин заявил, что на стороне «ИГ» воюют 5–7 тысяч выходцев из России и стран СНГ.

В декабре 2016 года первый замглавы Минобороны России Валерий Герасимов рассказал, что за год в Сирии были убиты более двух тысяч боевиков – выходцев из России и стран СНГ.