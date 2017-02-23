Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Ташкенте произошел крупный пожар (видео)

Здание, в котором 23 февраля 2017 года произошел крупный пожар. Ташкент, 23 февраля 2017 года. Фото взято с сайта Kun.uz.

Здание, в котором 23 февраля 2017 года произошел крупный пожар. Ташкент, 23 февраля 2017 года. Фото взято с сайта Kun.uz.

Сегодня, 23 февраля, в Ташкенте произошел крупный пожар. Как сообщают местные СМИ, пожар произошел в здании, которое находится в Чиланзарском районе, на территории станции метро «Мирзо Улугбека», недалеко от здания Высшего хозяйственного суда Узбекистана.

На видеоролике, распространенном в социальных сетях, можно увидеть, что масштабы пожара были большими. За кадром слышны голоса очевидцев, которые говорят о том, что внутри горящего здания могли остаться люди.

На место ЧП прибыли пожарные, которые вывели из горящего здания десятки человек.

Back to top
XS
SM
MD
LG