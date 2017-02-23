В Ташкенте произошел крупный пожар (видео)

Сегодня, 23 февраля, в Ташкенте произошел крупный пожар. Как сообщают местные СМИ, пожар произошел в здании, которое находится в Чиланзарском районе, на территории станции метро «Мирзо Улугбека», недалеко от здания Высшего хозяйственного суда Узбекистана.

На видеоролике, распространенном в социальных сетях, можно увидеть, что масштабы пожара были большими. За кадром слышны голоса очевидцев, которые говорят о том, что внутри горящего здания могли остаться люди.

На место ЧП прибыли пожарные, которые вывели из горящего здания десятки человек.