Ravon Nexia будут собирать в Казахстане

Казахстанская компания «СарыаркаАвтоПром» (Костанай) в конце марта приступит к сборочному производству автомобилей завода GM Uzbekistan.

Об этом в четверг в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном в Ташкенте сообщил Андрей Лаврентьев, председатель совета директоров Allur Group, в состав которой входит «СарыаркаАвтоПром».

«Проведены все испытания, ждем заключения от стороны GM Korea о подписании лицензионного соглашения по проекту, к 22 марта готовы к старту производства», – сказал Андрей Лаврентьев.

В конце 2016 года «СарыаркаАвтоПром» и GM Uzbekistan подписали соглашение о создании крупноузловой сборки автомобилей асакинского завода на территории Казахстана.

Как сообщает Gazeta.uz со ссылкой на слова главы Allur Group, на первоначальном этапе в Костанае будет создано производство по сборке седана Ravon Nexia R3 мощностью 7000 автомобилей в год. Дальше возможно расширение до второй модели – Spark. В настоящее время решается вопрос сертификации.

По словам Андрея Лаврентьева, компания также рассматривает возможности открытия в Костанае сборки автобусов Isuzu, производимых «СамАвто» (Самарканд), и кооперации в сфере сельхозмашиностроения.

Узбекская сторона на заседании предложила рассмотреть возможность предоставления определенных субсидий на внутренние перевозки автомобилей крупноузловой сборки на территории Казахстана до дилеров и вопросы кредитования производства и продаж автомобилей GM Uzbekistan на казахстанском рынке, в частности, за счет привлечения финансовых ресурсов Банка развития Казахстана.