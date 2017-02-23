Три гражданина Таджикистана осуждены за симпатию к «Исламскому государству»

Суд Хатлонской области отправил за решетку троих жителей села Киблаи джамоата Пули Сангин города Нурека за то, что они водрузили на горной вершине черный флаг экстремистской группировки «Исламское государство».

Темур Бойзода, зампредседателя Хатлонского областного суда, сообщил, что осужденные Сайфиддин Азимов, Манучехр Ёров и Ибрагим Мирзоев были задержаны в июне 2015 года, спустя несколько дней после своей «преступной выходки». Правда, до этого они успели замести следы – уже на следующий день сняли самодельный черный флаг. Несмотря на это было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Приговором областного суда молодые люди были осуждены на 3 года лишения свободы каждый.

Сироджидин Махмудов, председатель джамоата Пули Сангин, рассказал, что эти молодые люди до ареста носили бороду и всегда чем-то выделялись среди своих сверстников. «Когда их задержали, мы поехали на место происшествия и удивились, почему они водрузили не наш, а чужой черный флаг», – говорит он.

Министерство внутренних дел Таджикистана в августе 2015 года сообщило о задержании 13 жителей города Нурек, которые в знак верности террористической группировке «Исламское государство» водрузили ее черный флаг в центре города.