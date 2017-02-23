ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии на Украине, укрепить ее технический потенциал и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил Себастьян Курц, министр иностранных дел Австрии, председательствующей в ОБСЕ.

Курц, который в январе посещал Украину, назвал уровень насилия на востоке страны «абсолютно неприемлемым». Он в очередной раз призвал все стороны конфликта выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

К немедленному выполнению договоренностей, достигнутых на встрече 18 февраля в Мюнхене, призвал и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В специальном заявлении он обвинил власти России и Украины в отсутствии политической воли и обесценивании переговорного процесса. Москва и Киев пообещали воспользоваться своим влиянием для прекращения огня в Донбассе, но не сделали ничего, заявил Габриэль.

Министры иностранных дел России и Украины поддержали в Мюнхене возвращение к режиму прекращения огня с 20 февраля и отвод тяжелых вооружений. Однако, по данным ОБСЕ, на многих участках линии соприкосновения за последние сутки было пущено в ход тяжелое вооружение.